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Займы для ИП без залога

До 10 000 000 ₽ на развитие и срочные траты. Рассчитаем условия без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Как получить кредит

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании 

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Что такое займы для ИП без залога и как они работают?

Это возможность получить финансирование на развитие бизнеса без обременения имуществом. Вы оставляете онлайн‑заявку, проходите проверку и получаете средства на счёт.

Какие данные и документы нужны, чтобы оформить заявку на займ для ИП без залога?

Авторизация через Госуслуги, фото паспорта собственника ИП и данные об оборотах бизнеса

Как выбрать лучшие займы для ИП без залога на рынке?

Определите, зачем вам деньги. Затем сравните предложения: по какой ставке, на какой срок и какую сумму готовы предоставить. Выбирайте тот вариант, который закрывает вашу задачу с минимальными затратами.

Какие условия предоставления займов для ИП без залога?

Главные требования: вашему ИП уже больше трёх месяцев, у бизнеса стабильные доходы, нет долгов и проблем с прошлыми кредитами.

Можно ли погасить займ для ИП без залога досрочно и какие есть ограничения?

Да, досрочное погашение займа для ИП без залога возможно. Конкретные условия и ограничения зависят от выбранной программы кредитования.

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Юридические условия

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Займы для ИП без залога, оформить займ для ИП без поручителей - Точка Банк