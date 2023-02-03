Займы для ИП без залога

Деньги без визита в офис — всё онлайн
Условия без звёздочек и скрытых комиссий
Одна заявка — несколько вариантов финансирования
Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы
Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах
Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах
Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования
ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
Получите кредит и пользуйтесь деньгами
Это возможность получить финансирование на развитие бизнеса без обременения имуществом. Вы оставляете онлайн‑заявку, проходите проверку и получаете средства на счёт.
Авторизация через Госуслуги, фото паспорта собственника ИП и данные об оборотах бизнеса
Определите, зачем вам деньги. Затем сравните предложения: по какой ставке, на какой срок и какую сумму готовы предоставить. Выбирайте тот вариант, который закрывает вашу задачу с минимальными затратами.
Главные требования: вашему ИП уже больше трёх месяцев, у бизнеса стабильные доходы, нет долгов и проблем с прошлыми кредитами.
Да, досрочное погашение займа для ИП без залога возможно. Конкретные условия и ограничения зависят от выбранной программы кредитования.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.