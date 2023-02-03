Займы для ИП

В Точка Банк получить финансирование можно уже через три месяца после регистрации ИП — ждать полгода, как в большинстве банков, не придётся.

Мы смотрим на то, как развивается ваш бизнес, какие у него обороты и есть ли стабильный доход. Кредитная история тоже важна, но главное для нас — видеть, что бизнес работает и приносит прибыль.

Условия мы подбираем под конкретную ситуацию: кому‑то подойдёт небольшая сумма на пару месяцев, а кому‑то — серьёзное финансирование для масштабирования.