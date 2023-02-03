Деньги без визита в офис — всё онлайн
Условия без звёздочек и скрытых комиссий
Одна заявка — несколько вариантов финансирования
Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы
Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах
Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах
Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования
ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
Получите кредит и пользуйтесь деньгами
В Точка Банк получить финансирование можно уже через три месяца после регистрации ИП — ждать полгода, как в большинстве банков, не придётся.
Мы смотрим на то, как развивается ваш бизнес, какие у него обороты и есть ли стабильный доход. Кредитная история тоже важна, но главное для нас — видеть, что бизнес работает и приносит прибыль.
Условия мы подбираем под конкретную ситуацию: кому‑то подойдёт небольшая сумма на пару месяцев, а кому‑то — серьёзное финансирование для масштабирования.
Если вы уже клиент Точка Банк, всё проходит максимально быстро — многие данные у нас уже есть.
Если счёта пока нет, для принятия решения понадобятся: авторизация через Госуслуги, фото паспорта и информация об оборотах бизнеса. Её можно передать двумя способами — загрузить выписку по счёту за 12 месяцев в формате .txt или подключить автоматическую выгрузку, просто авторизовавшись в своём банке.
Срок займа зависит от его суммы и цели. Небольшие займы для ИП чаще всего оформляются на несколько месяцев, а крупные кредиты — до нескольких лет. Мы подбираем условия так, чтобы ежемесячный платёж был комфортным для предпринимателя и не мешал развитию бизнеса.
Если подать онлайн‑заявку и выбрать займ на небольшую сумму, деньги можно получить в тот же или на следующий день. Для более крупных займов срок рассмотрения дольше — банк оценивает заявку, документы и финансовое состояние. В любом случае процесс максимально упрощён, чтобы предприниматель мог быстро получить денежные средства для бизнеса.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.