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Займы для ИП

До 10 000 000 ₽ на развитие и срочные траты. Рассчитаем условия без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Как получить кредит

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании 

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Какие требования предъявляются к ИП для получения займа?

В Точка Банк получить финансирование можно уже через три месяца после регистрации ИП — ждать полгода, как в большинстве банков, не придётся. 

Мы смотрим на то, как развивается ваш бизнес, какие у него обороты и есть ли стабильный доход. Кредитная история тоже важна, но главное для нас — видеть, что бизнес работает и приносит прибыль. 

Условия мы подбираем под конкретную ситуацию: кому‑то подойдёт небольшая сумма на пару месяцев, а кому‑то — серьёзное финансирование для масштабирования.

Какие документы необходимы предпринимателю для оформления займа?

Если вы уже клиент Точка Банк, всё проходит максимально быстро — многие данные у нас уже есть. 

Если счёта пока нет, для принятия решения понадобятся: авторизация через Госуслуги, фото паспорта и информация об оборотах бизнеса. Её можно передать двумя способами — загрузить выписку по счёту за 12 месяцев в формате .txt или подключить автоматическую выгрузку, просто авторизовавшись в своём банке.

Какой максимальный срок займа доступен для ИП?

Срок займа зависит от его суммы и цели. Небольшие займы для ИП чаще всего оформляются на несколько месяцев, а крупные кредиты — до нескольких лет. Мы подбираем условия так, чтобы ежемесячный платёж был комфортным для предпринимателя и не мешал развитию бизнеса.

Как быстро можно получить займ для ИП?

Если подать онлайн‑заявку и выбрать займ на небольшую сумму, деньги можно получить в тот же или на следующий день. Для более крупных займов срок рассмотрения дольше — банк оценивает заявку, документы и финансовое состояние. В любом случае процесс максимально упрощён, чтобы предприниматель мог быстро получить денежные средства для бизнеса.

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Юридические условия

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Займы для ИП, получить займ для предпринимателей и бизнеса - Точка Банк