Займы для ООО

Деньги без визита в офис — всё онлайн
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Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования
ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
Получите кредит и пользуйтесь деньгами
В Точка Банк можно выбрать тот формат финансирования, который подходит именно вашему бизнесу. Это может быть овердрафт для быстрого закрытия кассовых разрывов, возобновляемая кредитная линия для регулярных нужд, факторинг для работы с дебиторкой или кредиты от партнёров на развитие.
Деньги можно направить на пополнение оборотных средств, покупку оборудования, запуск нового проекта или оплату аренды. Если у вас ещё нет счёта в Точке, просто оставьте заявку — мы предложим решения. Если условия устроят, откроете счёт и получите финансирование
Если вы уже клиент Точка Банк, процесс займёт минимум времени — многие данные у нас уже есть.
Если у вас ещё нет счёта в Точка Банк, чтобы получить решение, потребуется:
Как и любой заем, займ для юридического лица несёт риски. Придётся платить проценты по ставке, указанной в договоре, а при просрочках — ещё и штрафы. Кроме того, долговая нагрузка может ограничить возможности бизнеса в будущем. Поэтому перед тем как оформлять договор, важно взвесить, сможете ли вы выполнять условия и в срок вернуть сумму.
Займ для ООО обычно выдают на любые бизнес‑нужды: пополнение оборотных средств, закупку товара или сырья, оплату поставок и подрядчиков, покупку или лизинг оборудования, ремонт и обустройство точки продаж, запуск маркетинговых кампаний и выход на новые каналы продаж, исполнение госконтрактов и участие в тендерах, рефинансирование существующих долгов или покрытие сезонных кассовых разрывов.
Также бывают займы под покупку бизнеса или доли в компании — всё зависит от задачи и вида финансирования.
Сумма, срок и ставка зависят от того, как работает ваш бизнес и какие у него обороты. Банк оценивает движение средств по счёту, чтобы понять, сколько можно выдать. Ставка формируется с учётом ключевой ставки ЦБ и дополнительных факторов, поэтому её называют только после заявки.
Если у вас уже есть счёт и вы активно им пользуетесь, шансы на одобрение и хорошие условия выше. Чтобы получить деньги, счёт в банке всё равно понадобится — это требование законодательства.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.