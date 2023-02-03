Займы для ООО

В Точка Банк можно выбрать тот формат финансирования, который подходит именно вашему бизнесу. Это может быть овердрафт для быстрого закрытия кассовых разрывов, возобновляемая кредитная линия для регулярных нужд, факторинг для работы с дебиторкой или кредиты от партнёров на развитие.

Деньги можно направить на пополнение оборотных средств, покупку оборудования, запуск нового проекта или оплату аренды. Если у вас ещё нет счёта в Точке, просто оставьте заявку — мы предложим решения. Если условия устроят, откроете счёт и получите финансирование