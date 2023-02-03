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Займы для ООО

До 10 000 000 ₽ на развитие и срочные траты. Рассчитаем условия без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Оставьте заявку на кредит

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании 

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Какие виды займов доступны для ООО?

В Точка Банк можно выбрать тот формат финансирования, который подходит именно вашему бизнесу. Это может быть овердрафт для быстрого закрытия кассовых разрывов, возобновляемая кредитная линия для регулярных нужд, факторинг для работы с дебиторкой или кредиты от партнёров на развитие. 

Деньги можно направить на пополнение оборотных средств, покупку оборудования, запуск нового проекта или оплату аренды. Если у вас ещё нет счёта в Точке, просто оставьте заявку — мы предложим решения. Если условия устроят, откроете счёт и получите финансирование

Какие документы необходимы для оформления займа ООО?

Если вы уже клиент Точка Банк, процесс займёт минимум времени — многие данные у нас уже есть. 

Если у вас ещё нет счёта в Точка Банк, чтобы получить решение, потребуется:

  1. Авторизация через Госуслуги собственника бизнеса.
  2. Фото паспорта учредителя ООО или собственника ИП.
  3. Данные по оборотам бизнеса (любой из двух способов):
  • Загрузить выписку по счёту за 12 месяцев в формате .txt.
  • Подключить автоматическую выгрузку прямо в заявке — достаточно авторизоваться в своём основном банке.

Каковы риски при получении займа для юридического лица?

Как и любой заем, займ для юридического лица несёт риски. Придётся платить проценты по ставке, указанной в договоре, а при просрочках — ещё и штрафы. Кроме того, долговая нагрузка может ограничить возможности бизнеса в будущем. Поэтому перед тем как оформлять договор, важно взвесить, сможете ли вы выполнять условия и в срок вернуть сумму.

На какие цели выдается займ для ООО?

Займ для ООО обычно выдают на любые бизнес‑нужды: пополнение оборотных средств, закупку товара или сырья, оплату поставок и подрядчиков, покупку или лизинг оборудования, ремонт и обустройство точки продаж, запуск маркетинговых кампаний и выход на новые каналы продаж, исполнение госконтрактов и участие в тендерах, рефинансирование существующих долгов или покрытие сезонных кассовых разрывов. 

Также бывают займы под покупку бизнеса или доли в компании — всё зависит от задачи и вида финансирования.

Условия получения займа для ООО

Сумма, срок и ставка зависят от того, как работает ваш бизнес и какие у него обороты. Банк оценивает движение средств по счёту, чтобы понять, сколько можно выдать. Ставка формируется с учётом ключевой ставки ЦБ и дополнительных факторов, поэтому её называют только после заявки. 

Если у вас уже есть счёт и вы активно им пользуетесь, шансы на одобрение и хорошие условия выше. Чтобы получить деньги, счёт в банке всё равно понадобится — это требование законодательства.

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Юридические условия

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Займы для ООО, взять займ для ООО и учредителей - Точка Банк