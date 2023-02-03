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Займы юридическим лицам на развитие бизнеса

До 10 000 000 ₽ на развитие и срочные траты. Рассчитаем условия без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Как получить кредит

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании 

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Что такое займы юридическим лицам на развитие бизнеса и как они работают?

Это финансирование для компаний на расширение деятельности, закупку оборудования или пополнение оборотных средств. Вы получаете сумму на определённый срок под процент и возвращаете её по графику платежей.

Какие условия предоставления займов юридическим лицам на развитие бизнеса существуют в Точка Банк?

В Точка Банке доступны различные виды займов для юридических лиц на развитие бизнеса, включая овердрафт, факторинг и кредиты от партнёров. Основные требования: срок работы компании от трёх месяцев после регистрации, стабильные обороты и отсутствие просрочек по прошлым займам.

Какие документы нужны юридическим лицам, чтобы оформить заявку на займ для развития бизнеса?

Скан или фото паспорта директора ООО в хорошем качестве и данные об оборотах компании. Также нужно, чтобы директор компании подтвердил учётную запись на Госуслугах во время подачи заявки.

Как выбрать наиболее подходящий вариант займа для развития бизнеса?

Определите цель использования средств и сравните условия различных программ по ставке, сумме и сроку. Выберите тот вариант, который соответствует задачам вашей компании без лишней нагрузки на бюджет.

Можно ли погасить займ досрочно и есть ли штрафные санкции за это?

Возможность досрочного погашения займа и наличие штрафных санкций зависят от условий конкретной программы кредитования. Уточните эти условия при оформлении займа в Точка Банке.

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Юридические условия

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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