Займы юридическим лицам на развитие бизнеса

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ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
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Это финансирование для компаний на расширение деятельности, закупку оборудования или пополнение оборотных средств. Вы получаете сумму на определённый срок под процент и возвращаете её по графику платежей.
В Точка Банке доступны различные виды займов для юридических лиц на развитие бизнеса, включая овердрафт, факторинг и кредиты от партнёров. Основные требования: срок работы компании от трёх месяцев после регистрации, стабильные обороты и отсутствие просрочек по прошлым займам.
Скан или фото паспорта директора ООО в хорошем качестве и данные об оборотах компании. Также нужно, чтобы директор компании подтвердил учётную запись на Госуслугах во время подачи заявки.
Определите цель использования средств и сравните условия различных программ по ставке, сумме и сроку. Выберите тот вариант, который соответствует задачам вашей компании без лишней нагрузки на бюджет.
Возможность досрочного погашения займа и наличие штрафных санкций зависят от условий конкретной программы кредитования. Уточните эти условия при оформлении займа в Точка Банке.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.