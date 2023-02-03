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Займ на расчётный счёт

До 10 000 000 ₽ на развитие и срочные траты. Рассчитаем условия без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Как получить кредит

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании 

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Что такое займ на расчётный счёт и как он работает?

Это быстрые деньги, которые банк перечисляет прямо на ваш расчётный счёт. Вы можете использовать их сразу для любых бизнес‑задач.

При каких условиях можно взять займ на расчётный счёт в Точка Банк?

Точка Банк готов рассмотреть вашу заявку, если бизнес работает от трёх месяцев, показывает стабильные обороты и не имеет просрочек по другим займам.

Какие документы нужны, чтобы оформить заявку на займ на расчётный счёт?

Скан или фото паспорта директора ООО в хорошем качестве и данные об оборотах компании. Также нужно, чтобы директор компании подтвердил учётную запись на Госуслугах во время подачи заявки.

Нужно ли открывать новый счёт в Точка Банк, чтобы получить займ?

Нет. Займ можно получить на ваш действующий расчётный счёт в Точка Банке.

Как погасить займ на расчётный счёт досрочно и есть ли штрафы за это?

Это возможно. Главное — сразу уточните условия по вашей программе: разрешено ли досрочное погашение без комиссий и штрафов.

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Юридические условия

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Займ на расчётный счёт на выгодных условиях для бизнеса – Точка Банк