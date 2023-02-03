Займ на расчётный счёт

Деньги без визита в офис — всё онлайн
Условия без звёздочек и скрытых комиссий
Одна заявка — несколько вариантов финансирования
Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы
Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах
Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах
Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования
ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
Получите кредит и пользуйтесь деньгами
Это быстрые деньги, которые банк перечисляет прямо на ваш расчётный счёт. Вы можете использовать их сразу для любых бизнес‑задач.
Точка Банк готов рассмотреть вашу заявку, если бизнес работает от трёх месяцев, показывает стабильные обороты и не имеет просрочек по другим займам.
Скан или фото паспорта директора ООО в хорошем качестве и данные об оборотах компании. Также нужно, чтобы директор компании подтвердил учётную запись на Госуслугах во время подачи заявки.
Нет. Займ можно получить на ваш действующий расчётный счёт в Точка Банке.
Это возможно. Главное — сразу уточните условия по вашей программе: разрешено ли досрочное погашение без комиссий и штрафов.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.