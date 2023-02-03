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Займ для ИП на расчётный счёт

До 10 000 000 ₽ на развитие и срочные траты. Рассчитаем условия без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Как получить кредит

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании 

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Что такое займ для ИП на расчётный счёт и как он работает?

Это деньги, которые напрямую поступают на расчётный счёт ИП. Вы можете потратить их на развитие своего дела или на текущие расходы бизнеса.

Какие условия предоставления займа для ИП на расчётный счёт в Точка Банк?

Точка Банк может выдать займ для ИП на расчётный счёт уже через три месяца после регистрации бизнеса при наличии стабильных оборотов и отсутствии просрочек по прошлым займам.

Как оформить займ для ИП на расчётный счёт: необходимые документы и процедура?

Для оформления займа для ИП на расчётный счёт необходимо авторизироваться через Госуслуги, предоставить фото паспорта собственника ИП и данные об оборотах бизнеса.

Можно ли получить займ для ИП на расчётный счёт без залога или поручителей?

Да, можно. В Точка Банке такой займ оформляется без залога и без привлечения поручителей. Просто оставьте онлайн‑заявку.

На что можно потратить средства по займу для ИП на расчётный счёт и есть ли ограничения?

Вы можете направить деньги на любые бизнес‑цели: чтобы развивать дело, пополнить оборотные средства, закупить товары или оборудование.

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Юридические условия

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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