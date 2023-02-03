Деньги без визита в офис — всё онлайн
Условия без звёздочек и скрытых комиссий
Одна заявка — несколько вариантов финансирования
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Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах
Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах
Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования
ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
Получите кредит и пользуйтесь деньгами
Это деньги, которые напрямую поступают на расчётный счёт ИП. Вы можете потратить их на развитие своего дела или на текущие расходы бизнеса.
Точка Банк может выдать займ для ИП на расчётный счёт уже через три месяца после регистрации бизнеса при наличии стабильных оборотов и отсутствии просрочек по прошлым займам.
Для оформления займа для ИП на расчётный счёт необходимо авторизироваться через Госуслуги, предоставить фото паспорта собственника ИП и данные об оборотах бизнеса.
Да, можно. В Точка Банке такой займ оформляется без залога и без привлечения поручителей. Просто оставьте онлайн‑заявку.
Вы можете направить деньги на любые бизнес‑цели: чтобы развивать дело, пополнить оборотные средства, закупить товары или оборудование.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.