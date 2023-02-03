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Определение термина "Акцептно-рамбурсный кредит"

Акцептно-рамбурсный кредит -
вид акцептного кредита, при котором экспортеры заинтересованы в наличных платежах. Фактически представляет собой краткосрочное банковское кредитование торговых операций, производимое при помощи тратты, выставляемой продавцом в банк, указанный покупателем. Продавец получает платеж наличными за проданный товар, учитывая тратты до акцепта в своем банке. Условия такого кредита (срок, лимит, процентная ставка, гарантии и пр.) устанавливаются в ходе предварительной межбанковской договоренности. Тогда же определяется способ погашения банком импортера собственно задолженности.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Акцептно-рамбурсный кредит -
вид акцептного возмещающего банковского кредита, при котором продавцы заинтересованы в быстрой оплате. Фактически представляет собой краткосрочное банковское кредитование торговых операций в третьей стране, производимое при помощи переводного векселя (тратты), выставляемого продавцом на банк, указанный покупателем. Продавец получает оплату за проданный товар, учитывая свою тратту в банке покупателя еще до акцепта этого векселя своим банком. Условия такого кредита (срок, лимит, процентная ставка, гарантии и производство) устанавливаются в ходе предварительной межбанковской договоренности. Тогда же определяется способ погашения банком импортера собственной задолженности по оплате за поставленный товар.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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