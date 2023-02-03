Акцептно-рамбурсный кредит

вид акцептного возмещающего банковского кредита, при котором продавцы заинтересованы в быстрой оплате. Фактически представляет собой краткосрочное банковское кредитование торговых операций в третьей стране, производимое при помощи переводного векселя (тратты), выставляемого продавцом на банк, указанный покупателем. Продавец получает оплату за проданный товар, учитывая свою тратту в банке покупателя еще до акцепта этого векселя своим банком. Условия такого кредита (срок, лимит, процентная ставка, гарантии и производство) устанавливаются в ходе предварительной межбанковской договоренности. Тогда же определяется способ погашения банком импортера собственной задолженности по оплате за поставленный товар.