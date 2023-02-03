Определение термина "Акт"

Акт

(лат. actus — действие) 1) первичный документ, применяемый в бухгалтерском учете; составляется комиссией или лицами, ответственными за совершение хозяйственных операций; проверяется бухгалтерией и утверждается руководителем предприятия. Каждый А. должен содержать: полномочия лиц, его составивших, целесообразность отраженной в нем хозяйственной операции; наименование предприятия; дату составления; содержание хозяйственной операции, ее количественное выражение; фамилии, должности и подписи лиц, составивших А.; 2) официальный документ, имеющий юридическую силу. В зависимости от того, кем и на каком уровне управления выпускается (принимается) А., и от его содержания принято различать государственные, ведомственные, нормативные, региональные и другие А.; 3) действия учреждений, организаций, должностных лиц, граждан, на основании которых обычно судят о соблюдении или нарушении правовых норм.