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Определение термина "Акт"

Акт -
(лат. actus — действие) 1) первичный документ, применяемый в бухгалтерском учете; составляется комиссией или лицами, ответственными за совершение хозяйственных операций; проверяется бухгалтерией и утверждается руководителем предприятия. Каждый А. должен содержать: полномочия лиц, его составивших, целесообразность отраженной в нем хозяйственной операции; наименование предприятия; дату составления; содержание хозяйственной операции, ее количественное выражение; фамилии, должности и подписи лиц, составивших А.; 2) официальный документ, имеющий юридическую силу. В зависимости от того, кем и на каком уровне управления выпускается (принимается) А., и от его содержания принято различать государственные, ведомственные, нормативные, региональные и другие А.; 3) действия учреждений, организаций, должностных лиц, граждан, на основании которых обычно судят о соблюдении или нарушении правовых норм.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Акт -
(от лат. actus — действие) — 1) официальный документ, имеющий юридическую силу. В зависимости от того, кем и на каком уровне управления выпускается (принимается) акт, и от его содержания принято различать государственные, ведомственные, нормативные, региональные и другие акты; 2) протокол, фиксирующий определенный факт; например, акт ревизии, акт о недостаче товара, акт о передаче материальных ценностей; 3) действия учреждений, организаций, должностных лиц, граждан, на основании которых обычно судят о соблюдении и нарушении правовых норм.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Акт: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка