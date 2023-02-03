Определение термина "Атомистичность рынка"

Атомистичность рынка

рынок, представленный множеством покупателей и продавцов, находящихся в одинаковом положении, не имеющих превосходства друг над другом. Такая ситуация возникает, когда покупатели и продавцы представлены в достаточном количестве, чтобы создать спрос и предложение, а группы продавцов и покупателей достаточно однородны, так что отдельный участник рынка не способен существенно поколебать общий уровень спроса и предложения, воздействовать на него. Атомистичность является одним из условий совершенной конкуренции.