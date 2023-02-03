Определение термина "Аванс"

Аванс

(фр. avance) — денежные средства, выдаваемые организациям или лицам в счет предстоящих расходов и платежей, а также часть заработной платы (обычно 40—50 % от должностного оклада или повременной тарифной ставки), выплачиваемая за первую половину месяца. Предприятия выдают наличные деньги под отчет на хозяйственно-операционные расходы, а также на расходы уполномоченных предприятий и организаций, отдельных подразделений хозяйственных организаций, в том числе филиалов, не состоящих на самостоятельном балансе и находящихся вне района деятельности организаций руководителям экспедиций, геологоразведочных партий, в размерах и на сроки, определяемые руководителями предприятий. Выдача наличных денег под отчет на расходы, увязанные со служебными командировками, производится в пределах сумм, причитающихся командированным лицам на эти цели. Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее трех рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения из командировки предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним. Выдача наличных денег под отчет производится только при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному А. Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому запрещается. Выдача наличных денег из касс предприятий производится по расходным кассовым ордерам или надлежаще оформленным другим документам (платежным, расчетно-платежным ведомостям, заявлениям на выдачу денег, счетам и др.) с наложением на этих документах штампа с реквизитами расходного кассового ордера. Документы на выдачу денег подписывают руководитель, главный бухгалтер предприятия или уполномоченное лицо. В случае, когда на прилагаемых к расходным кассовым ордерам документах, заявлениях, счетах и др. имеется разрешительная надпись руководителя предприятия, его подпись на расходных кассовых ордерах не обязательна. Заготовительные организации могут производить выдачу наличных денег поставщикам сельскохозяйственной продукции и сырья с последующим составлением по окончании рабочего дня общего расходного кассового ордера на все выданные за день суммы по заготовительным квитанциям. В централизованных бухгалтериях на общую сумму выданной заработной платы составляется один расходный кассовый ордер, дата и номер которого проставляются на каждой платежной (расчетно-платежной) ведомости. При выдаче денег по расходному кассовому ордеру или заменяющему его документу отдельному лицу кассир требует предъявления документа (паспорта или другого документа), удостоверяющего личность получателя, записывает наименование, номер документа, кем и когда выдан и отбирает расписку получателя. На предприятии выдача денег может производиться по удостоверению, выданному этим предприятием, при наличии на нем фотографии и личной подписи владельца. Выдача денег кассиром производится только лицу, указанному в расходном кассовом ордере или заменяющем его документе. Если выдача денег производится по доверенности, оформленной в установленном порядке, после фамилии имени и отчества получателя денег бухгалтерией указываются фамилия, имя и отчество лица, которому доверено получение денег. Доверенность остается в документах как приложение к расходному кассовому ордеру или ведомости. Для обобщения информации о расчетах с работниками предприятий по суммам, выданным им под отчет на административно-хозяйственные, операционные расходы, а также на служебные командировки, используют счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами». Работники, получившие эти суммы, являются подотчетными лицами и должны представлять авансовые отчеты о расходовании полученных сумм. На основании утвержденных отчетов производится списание подотчетных сумм в соответствии с их использованием. Подотчетные суммы для контроля над их расходованием учитываются в разрезе каждого работника предприятия и ведомости и журнале-ордере по счету 71.

Основанием для заполнения жтих документов являются расходные и приходные кассовые ордера и авансовые отчеты.