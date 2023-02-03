Автономия воли

в международном частном праве: институт, согласно которому стороны в сделке, имеющей юридическую связь с правопорядками различных государств, могут сами избрать то право, которое будет регулировать их взаимоотношения и применяться ими либо судебным учреждением или (в необходимых случаях) другими компетентными органами; закон, избранный сторонами. В более широком плане связывается с основополагающими принципами регулирования гражданско-правовых отношений и является частным случаем таких общих начал гражданского права, как свобода договора и свободное усмотрение сторон.