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Определение термина "Баланс доходов и расходов"

Баланс доходов и расходов -
финансовый баланс, в разделах которого указаны источники и величины доходов и расходов в течение определенного периода времени, и установлено их соответствие или превышение одной из частей баланса над другой. Если расходы превышают доходы, баланс называется дефицитным. Балансы доходов и расходов составляются применительно к государству в целом (баланс доходов и расходов государства и населения), предприятию (баланс доходов и расходов фирмы — финансовый план), семьи (баланс доходов и расходов семьи — семейный бюджет). Баланс доходов и расходов составляет основу бюджета.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Баланс доходов и расходов -
финансовый баланс, в разделах которого указаны источники и величины доходов и расходов в течение определенного периода времени и установлено их соответствие или превышение одной из частей баланса над другой. Если расходы превышают доходы, баланс именуют дефицитным. Балансы доходов и расходов составляются применительно к государству в целом (баланс доходов и расходов государства и населения), предприятию (баланс доходов и расходов фирмы — финансовый план), семьи (баланс доходов и расходов семьи — семейный бюджет). Баланс доходов и расходов составляет основу бюджета.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Баланс доходов и расходов: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка