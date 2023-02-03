Определение термина "Баланс доходов и расходов"

Баланс доходов и расходов

финансовый баланс, в разделах которого указаны источники и величины доходов и расходов в течение определенного периода времени, и установлено их соответствие или превышение одной из частей баланса над другой. Если расходы превышают доходы, баланс называется дефицитным. Балансы доходов и расходов составляются применительно к государству в целом (баланс доходов и расходов государства и населения), предприятию (баланс доходов и расходов фирмы — финансовый план), семьи (баланс доходов и расходов семьи — семейный бюджет). Баланс доходов и расходов составляет основу бюджета.