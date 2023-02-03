Определение термина "Банковская система"

Банковская система

совокупность разных видов взаимосвязанных банков и других кредитных учреждений, действующих в рамках единого финансово-кредитного механизма. В двухуровневой банковской системе на первом уровне находится центральный банк (в США — Федеральная резервная система), а на втором уровне — сеть коммерческих банков и других расчетно-кредитных учреждений.