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Определение термина "Банковские документы"

Банковские документы -
документы, которые содержат необходимую и достоверную информацию для осуществления банковских операций, подтверждают их законность и являются основанием для отражения операций в бухгалтерском учете. Б.Д. делятся на входные, выходные и внутрибанковские. Входные документы представляются в банк клиентами; к ним относятся: платежные документы по безналичным расчетам через банки (платежное требование, платежное поручение, расчетный чек и др.); документы по кредитным операциям банков; документы по контролю банков за расходованием фондов заработной платы; документы по финансированию капитальных вложений; документы по операциям банков, связанным с международными расчетами. Выходные документы составляются в банке и выдаются клиентам. К ним относятся лицевые счета и выписки из лицевых счетов. Внутрибанковские документы обращаются только внутри банка. Б.Д. составляются на унифицированных бланках, приспособленных к заполнению и обработке с помощью вычислительной техники.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Банковские документы -
документы, содержащие информацию для проведения банковских операций. Делятся на входные, выходные, внутрибанковские.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Банковские документы: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка