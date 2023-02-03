Определение термина "Банковские документы"

Банковские документы

документы, которые содержат необходимую и достоверную информацию для осуществления банковских операций, подтверждают их законность и являются основанием для отражения операций в бухгалтерском учете. Б.Д. делятся на входные, выходные и внутрибанковские. Входные документы представляются в банк клиентами; к ним относятся: платежные документы по безналичным расчетам через банки (платежное требование, платежное поручение, расчетный чек и др.); документы по кредитным операциям банков; документы по контролю банков за расходованием фондов заработной платы; документы по финансированию капитальных вложений; документы по операциям банков, связанным с международными расчетами. Выходные документы составляются в банке и выдаются клиентам. К ним относятся лицевые счета и выписки из лицевых счетов. Внутрибанковские документы обращаются только внутри банка. Б.Д. составляются на унифицированных бланках, приспособленных к заполнению и обработке с помощью вычислительной техники.