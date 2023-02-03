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Определение термина "Безвозмездная передача основных средств"

Безвозмездная передача основных средств -
передача основных средств одним предприятием другому без оплаты. О передаче основных средств делается запись в инвентарной карточке переданного объекта. Эта карточка прилагается к акту приемки-передачи, об ее изъятии делается отметка в описи инвентарных карточек и в инвентарном списке местонахождения объекта. Списание с баланса переданных основных средств производится на основании акта приемки-передачи (составляется в двух экземплярах — для сдающей и принимающей организаций) и письменного сообщения этого предприятия об оприходовании принятых объектов. Списание производится по балансовой стоимости с кредита счета 01 «Основные средства» в дебет счета 85 «Уставный капитал». Одновременно списывается износ переданных объектов, для чего производится запись по дебету счета 02 «Износ основных средств» и кредиту счета 85. Предприятие, получившее основные средства, приходует их по балансовой стоимости. Для этого производят запись по дебету счета 01 «Основные средства» и кредиту счетов 87 «Добавочный капитал» (по основным средствам производственного назначения) и 88 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (по основным средствам непроизводственного назначения). Одновременно отражают износ поступивших объектов за период их эксплуатации у передавшего предприятия путем записи по кредиту счета 02. Не подлежат налогообложению средства, безвозмездно полученные предприятиями, организациями и учреждениями от органов государственной власти и управления (в том числе органов местного самоуправления), а также союзов, ассоциаций, концернов, межотраслевых, региональных и других объединений, в состав которых
входит предприятие, на капитальные вложения по развитию их собственной производственной и непроизводственной базы.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Безвозмездная передача основных средств: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка