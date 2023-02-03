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Определение термина "Бирюзовая компания"

Бирюзовая компания -
это организация, которая стоит на трёх принципах: эволюционная цель, целостность и самоуправление. Эволюционная цель — это общий интерес всех работников. Например, в Точке один из них звучит так: «Мы относимся к каждому клиенту как к единственному». Целостность означает, что сотрудники — это не функции для бизнеса, а живые люди. Условия их работы хорошие, зарплаты — достойные. Есть возможность учиться, развиваться и увеличивать доход. В такой компании хочется работать долго. А самоуправление подразумевает, что все сотрудники равны, нет жёсткой иерархии. Каждый отвечает за свою часть работы, самоходный, но при этом — командный игрок. Больше узнать о компаниях разных «цветов» можно в книге «Открывая организации будущего» Фредерика Лалу. А побывать в бирюзовой компании — на бизнес-стажировке в Точке.

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Что такое Бирюзовая компания: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка