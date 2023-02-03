Определение термина "Биржевая позиция"

Биржевая позиция

сложившееся в данный момент соотношение между обязательствами на повышение и обязательствами на понижение. Позиция покупки соответствует общей сумме всех ценных бумаг рынка, позиция продажи — общей сумме срочных сделок по продаже. Позиция может оцениваться числом титулов, представленных к срочным сделкам. Денежная оценка биржевой позиции рассчитывается как общее количество ценных бумаг данного вида на бирже, умноженное на компенсационный курс этого вида бумаги.