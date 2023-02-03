Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Биржевая позиция

Определение термина "Биржевая позиция"

Биржевая позиция -
соотношение на данный момент между обязательствами на повышение и обязательствами на понижение. Позиция покупки соответствует общей сумме всех ценных бумаг рынка, позиция продажи - общей сумме срочных сделок по продаже. Позиция может оцениваться числом титулов, представленных к срочным сделкам. Денежная оценка Б.П. рассчитывается как общее количество ценных бумаг данного вида на бирже, умноженное на компенсационный курс данного вида бумаги.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Биржевая позиция -
сложившееся в данный момент соотношение между обязательствами на повышение и обязательствами на понижение. Позиция покупки соответствует общей сумме всех ценных бумаг рынка, позиция продажи — общей сумме срочных сделок по продаже. Позиция может оцениваться числом титулов, представленных к срочным сделкам. Денежная оценка биржевой позиции рассчитывается как общее количество ценных бумаг данного вида на бирже, умноженное на компенсационный курс этого вида бумаги.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Популярные термины

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

стоимость долгосрочных активов (объекта, основных средств предприятия, фирмы), внесенных в ее баланс, зафиксированных в ...

ДЕНЬГИ

"особый вид универсального товара, используемого в качестве всеобщего эквивалента, посредством которого выражается стоим...

ДЕНЬГИ

одно из важнейших понятий любого рыночного хозяйства: любые общепринятые средства платежа, которые могут обмениваться на...

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

часть стоимости созданного в стране совокупного общественного продукта, остающаяся после возмещения потребленных средств...

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

(греч. krisis — поворотный пункт) — резкое ухудшение экономического состояния страны, проявляющееся в значительном спаде...

КАПИТАЛ

(лат. capitalis — главный) — в широком смысле — это все, что способно приносить доход, или ресурсы, созданные людьми для...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Биржевая позиция: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка