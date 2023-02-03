Определение термина "Буферный запас"

Буферный запас

минимальный запас, необходимый для нормального функционирования предприятия, создаваемый производителями, продавцами на случай циклического, сезонного колебания спроса. Б.З. относится к оборотному капиталу и финансируется из краткосрочной задолженности и из капиталов, являющихся источником запасов. Такой запас должен быть постоянным и рассчитывается исходя из производственной структуры, предполагаемых результатов хозяйственной деятельности, в зависимости от уровня снабжения фирмы сырьем и материалами, от цен на сырье.