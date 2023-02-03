Определение термина "Бумажные деньги"

Бумажные деньги

денежные знаки, отпечатанные на специальной бумаге, которым государство придает роль и силу официальных денег. Бумажные деньги являются, по существу, декретными (условными) деньгами, так как их подлинная стоимость, измеряемая затратами на изготовление бумажного знака, банкноты, намного ниже указанного на знаке номинала. Бумажные деньги используются благодаря их дешевизне и удобству обращения с такими деньгами. В процессе исторического развития бумажные деньги заменили в обращении металлические. Печатаются на специальной бумаге, имеют несколько степеней защиты от подделки.