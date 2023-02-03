Определение термина "Цена флеш"

Цена флеш

(англ, flash) - экспресс-информация при запаздывании данных о ценах на бирже; чтобы компенсировать запаздывание, делается выборка и немедленная публикация цен на 30 важнейших видов ценных бумаг, что позволяет даже без всего объема запаздывающей информации оценить состояние рынка.