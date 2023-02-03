Определение термина "Чековая книжка"

Чековая книжка

именной документ, имеющий установленный срок действия и предназначенный для расчетов за товары и услуги. В Ч.К. указываются фамилия, имя, отчество владельца, номер отделения банка, пылавшего книжку, количество чеков, имеющихся в книжке, их серия и собственные номера, номер счета, на основании которого выдана Ч.К., и сумма, на которую она выдана. Дата и срок действия книжки заверяются подписями работников банковского учреждения и печатью этого учреждения. На каждом чеке указываются порядковый номер, серия и собственный номер чека, а на оборотной стороне - номер банковского учреждения, его местонахождение, номер счета по вкладу и другие данные, относящиеся к банковскому учреждению. Каждый чек имеет в книжке корешок под тем же номером. При покупке товаров владелец Ч.К. заполняет чек и корешок к нему. Заполненный чек, не отделенный от чековой книжки, вместе с паспортом представляется кассиру в уплату за товар. Кассир удостоверяется в личности владельца Ч.К., сверяет данные с соответствующей записью на оборотной стороне чека и заверяет эту подпись своей подписью, отделяет чек от книжки, проставляет оттиск штампа магазина на обороте чека с указанием даты его приема (месяц прописью) и расписывается.