Определение термина "Чистая отрасль"

Популярные термины

ПАЕВОЙ ВЗНОС

взнос члена кооперативной организации, составляет основу формирования собственного имущества кооператива. П.В. осуществл...

ТАРИФ

(фр. tarif) 1) система ставок, определяющая плату за различные услуги, предоставляемые предприятиям и населению: перевоз...

ЗАКОН СПРОСА

закон, в соответствии с которым рост цен приводит к снижению величины спроса на товары при прочих равных условиях....

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

сумма задолженности государства внешним и внутренним кредиторам. Различают внешний государственный долг и внутренний гос...

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

сумма задолженности государства по выпущенным и непогашенным государственным займам (включая начисленные по ним проценты...

БАРТЕР

"(от франц. barater — обменивать) — натуральный товарообмен, при котором одна вещь меняется на другую без денежной оплат...