Определение термина "Crm-система"

Crm-система

customer relationship management, это программное обеспечение, которое помогает бизнесу управлять взаимодействием с клиентами. Оно хранит информацию о клиентах — контактные данные, дни рождения, историю покупок и общения со службой поддержки. Помогает автоматизировать и улучшать продажи, маркетинг и обслуживание клиентов. Благодаря CRM-системе компании могут лучше понимать своих клиентов, предлагать им более персонализированные услуги и улучшать общие отношения с ними.