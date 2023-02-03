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Определение термина "Crm-система"

Crm-система -
customer relationship management, это программное обеспечение, которое помогает бизнесу управлять взаимодействием с клиентами. Оно хранит информацию о клиентах — контактные данные, дни рождения, историю покупок и общения со службой поддержки. Помогает автоматизировать и улучшать продажи, маркетинг и обслуживание клиентов. Благодаря CRM-системе компании могут лучше понимать своих клиентов, предлагать им более персонализированные услуги и улучшать общие отношения с ними.

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Что такое Crm-система: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка