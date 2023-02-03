Определение термина "Денежно-кредитная политика"

Денежно-кредитная политика

проводимый государством курс и осуществляемые меры в области денежного обращения и кредита, направленные на обеспечение устойчивого, эффективного функционирования экономики, поддержание в надлежащем состоянии денежной системы. Основными составляющими такой политики являются операции на открытом рынке, учетная политика, наличие обязательных минимальных резервов. К наиболее широко используемым методам денежно-кредитной политики относятся: изменение ставки учетного процента, операции на открытом рынке, изменение норм обязательных резервов, а также выборочные методы регулирования отдельных видов кредита.