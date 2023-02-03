Определение термина "Дерево целей и задач"

Дерево целей и задач

развернутая, распределенная по уровням совокупность целей и задач экономической программы, построечная по логической схеме: «цели — программы — задачи, которые надо решить для достижения этих целей, - мероприятия, обеспечивающие решение задач, — ресурсы, необходимые для проведения мероприятий». «Дерево целей и задач» используется в программно-целевом планировании и управлении при разработке целевых комплексных программ.