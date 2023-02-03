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Определение термина "Девальвация"

Девальвация -
(от лат. de — понижение и valeo — иметь значение, стоить) — официальное снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам или международным валютным счетным единицам (СДР, ЭКЮ), а ранее (до середины 70-х годов) и к золоту, уменьшение реального золотого содержания денежной единицы. Д. может быть признана правительством страны официально, в законодательном порядке. При такой, т.н. открытой Д. правительство превращает ее в средство укрепления своей валюты путем изъятия из обращения части денежной массы или обмена обесценившихся денег. При скрытой Д. происходит обесценивание бумажных денег, снижение их золотого содержания, но изъятия части денежной массы из обращения не производится. Причины Д. — неравномерность развития инфляции, дефицитность платежных балансов. В условиях обострения борьбы за рынки Д. используется в интересах поощрения экспорта и сокращения импорта, для улучшения платежного баланса путем приведения официального курса во временное соответствие с рыночным курсом ведущих валют.
Переход к режиму плавающих валютных курсов в значительной степени снизил действенность Д. как средства уменьшения дефицита платежного баланса, т.к. периодические резкие колебания курсов валют, применяемых в международных расчетах, нередко нейтрализуют эффект Д.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Девальвация -
"(от лат. de — понижение и valeo — иметь значение, стоить) — снижение курса валюты страны по отношению к твердым валютам, международным счетным денежным единицам, уменьшение реального золотого содержания денежной единицы. Девальвация может быть признана правительством страны официально, в законодательном порядке. При такой открытой девальвации правительство превращает ее в средство укрепления своей валюты путем изъятия из обращения части денежной массы или обмена обесценившихся денег. При скрытой девальвации происходит обесценение бумажных денег, снижение их реального содержания, но изъятие части денежной массы из обращения или обмен денег не производятся. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Девальвация: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка