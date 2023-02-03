Определение термина "Дисконт (англ, discount — скидка)"

Дисконт (англ, discount — скидка)

1) разница между ценой, по которой ценная бумага продается на фондовой бирже в данный момент, ее текущим биржевым курсом, с одной стороны, и номиналом ценной бумаги или ценой, по которой ценная бумага продается при ее погашении; 2) разница между форвардным курсом валюты (курсом, зафиксированным в момент заключения сделки, но с оплатой по нему в будущие сроки) и курсом при немедленной уплате; 3) разница между ценами на товар, обусловленная разными сроками его поставки; 4) снижение (скидка) цены на товар вследствие несоответствия его качества условиям стандарта либо договора; 5) учет векселей банком или частным лицом с вычетом процентов за неистекшее до срока платежа время; 6) скидка с цены с учетом состояния рынка; 7) специальная банковская кредитная операция на основании учета банком ценной бумаги с расчетом процентов и расходов. Дисконтированием называются также вычисления по формуле сложных доцентов.