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Определение термина "Диспропорции"

Диспропорции -
(от лат. dis — не и proportionalis — пропорциональность) — нарушение согласованности, соответствия взаимосвязанных экономических процессов и показателей, характеризующих функционирование и развитие отдельных отраслей и производств, протекание стадий воспроизводственного цикла. Например, может наблюдаться несоответствие объемов добычи сырья намеченным масштабам его переработки, объем производства может не удовлетворять требованиям потребления, рост производства средств производства намного превышать рост производства потребительских товаров и услуг, и наоборот. Диспропорции свидетельствуют о гипертрофированном развитии одних секторов экономики за счет других, об отсутствии сбалансированности экономических процессов.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Диспропорции: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка