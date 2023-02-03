Определение термина "Диспропорции"

Диспропорции

(от лат. dis — не и proportionalis — пропорциональность) — нарушение согласованности, соответствия взаимосвязанных экономических процессов и показателей, характеризующих функционирование и развитие отдельных отраслей и производств, протекание стадий воспроизводственного цикла. Например, может наблюдаться несоответствие объемов добычи сырья намеченным масштабам его переработки, объем производства может не удовлетворять требованиям потребления, рост производства средств производства намного превышать рост производства потребительских товаров и услуг, и наоборот. Диспропорции свидетельствуют о гипертрофированном развитии одних секторов экономики за счет других, об отсутствии сбалансированности экономических процессов.