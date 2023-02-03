Определение термина "Фактория"

Фактория

1) большое торговое поселение со складами для ввозимых и вывозимых товаров, расположенными в других странах; 2) исторически сложившаяся форма кооперирования в экономически слабо развитых странах; 3) разъездная экспедиция, осуществляемая с коммерческими целями.