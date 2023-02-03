Определение термина "Финансовая политика"

Финансовая политика

мероприятия государства по организации и использованию финансов для осуществления своих функций; система форм и методов мобилизации финансовых ресурсов, их распределения между социальными группами населения, отраслями деятельности и регионами страны, финансовое законодательство, регулирование доходов и расходов, формирование и исполнение государственного бюджета, налоговое регулирование, управление денежным обращением, воздействие на курс национальной валюты, структура государственных доходов и расходов.