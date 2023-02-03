Определение термина "Финансовые результаты"

Финансовые результаты

итоги хозяйственной деятельности предприятия или его подразделений, прирост (или уменьшение) стоимости собственного капитала. Определяются путем сопоставления затрат с полученными доходами; основные показатели, характеризующие финансовые результаты — прибыль или убытки (по итогам работы по всем видам деятельности). Ф.Р. определяют по счету 80 «Прибыли и убытки» кумулятивным, т. е. нарастающим, итогом с начала года: по дебету/счета отражают расходы и убытки, а по кредиту — доходы и прибыли. Кредитовое сальдо по счету характеризует размер прибыли организации.