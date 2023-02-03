Определение термина "Годовой отчет"

Годовой отчет

вид отчета, характеризующий деятельность предприятия за отчетный год. Г.О. составляется по утвержденным формам, состав и содержание которых зависят от особенностей деятельности предприятий различных отраслей. Такой отчет представляется в государственные органы, в частности в налоговую инспекцию, а также рассматривается акционерами компании, как правило, на годичном собрании. Помимо форм установленной бухгалтерской отчетности Г.О. обычно сопровождается аналитической запиской, в которой раскрываются причины отдельных неудач, источники происхождения и направления расходования средств, пути развития бизнеса.