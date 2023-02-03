Определение термина "Инфраструктура"

Инфраструктура

совокупность отраслей, предприятий и организаций, входящих в эти отрасли, направленной деятельности, призванных создавать условия для нормального функционированияпроизводства и обращения товаров, а также жизнедеятельности людей. Различают производственную и социальную И. В И. включают дороги, связь, транспорт, складское хозяйство, внешнее энергоснабжение, водоснабжение, спортивные сооружения, озеленение, предприятия по обслуживанию населения. Иногда к И. относят науку, образование, здравоохранение.