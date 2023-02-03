Определение термина "Инициативное изменение цен"

Инициативное изменение цен

понятие маркетинга, отражающее тот факт, что фирмы, разработавшие собственную систему цен и стратегию ценообразования, время от времени испытывают необходимость в снижении или повышении цен. На снижение цен могут влиять недогрузка производственных мощностей, сокращение доли рынка данного товара под напором ценовой дискриминации, стремление оказать влияние на рыночное поведение покупателей, заказчиков товара.