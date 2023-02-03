Определение термина "Институциональный инвестор"

Институциональный инвестор

кредитно-финансовый институт, выступающий в роли держателя акций, организация, основной целью которой является инвестирование собственных средств или средств других компаний, которыми она владеет в качестве доверенного лица. Данное понятие включает в себя пенсионные фонды, инвестиционные компании, страховые компании и банки.