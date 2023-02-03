Определение термина "Интеграция"

Интеграция





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(от лат. integer —целый) объединение экономических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между ними. Экономическая И. имеет место как на уровне национальных хозяйств целых стран, так и между предприятиями, фирмами, компаниями, корпорациями. Экономическая И. проявляется как в расширении и углублении производственно-технологических связей, совместном использовании ресурсов, объединении капиталов, так и в создании друг другу благоприятных условий осуществления экономической деятельности, снятии взаимных барьеров. Различают вертикальную и горизонтальную И. компаний.