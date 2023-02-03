Определение термина "Интеграционный метод"

Интеграционный метод

метод учета долгосрочных инвестиций в акции других компаний, при котором инвестор отражает первоначальные инвестиции по себестоимости, а соответствующая доля в прибыли сначала отражается дебетованием счета инвестиций и кредитованием счета поступлений. Затем при получении дивидендов дебетуются денежные средства и кредитуются счета инвестиций. Это один из немногих методов, при использовании которого поступления признаются без изменений в оборотном капитале. Метод используется для учета влияющих, но не контролирующих инвестиций.