Определение термина "Инвестор"

Инвестор

(англ, investor — вкладчик) 1 — юридическое или физическое лицо, осуществляющее инвестиции, вкладывающее собственные заемные или иные привлеченные средства в инвестиционные проекты. Инвестиционный капитал, вкладываемый И., может быть представлен в виде финансовых ресурсов, имущества, интеллектуального продукта. И. не просто вкладывают капитал в дело, подобно бизнесменам, но осуществляют долговременные вложения в достаточно крупные проекты, связанные со значительными производственными, техническими, технологическими преобразованиями, новшествами.