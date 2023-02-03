Определение термина "Испытательный срок"

Испытательный срок

при приеме сотрудника на работу: указанный в трудовом контракте период, в течение которого нанимаемое лицо проходит испытание на предмет выявления его пригодности, установления соответствия работника поручаемой ему работе. По закону И.С. не должен превышать трех месяцев.