Определение термина "Юрисдикция"

Юрисдикция

(от лат. jurisdictio — суд, судопроизводство) — предусмотренные законом или другим правовым актом правомочия, полномочия государственного органа давать оценку правомерности или неправомерности действий юридических или физических лиц, разрешать юридические споры, применять санкции к лицам, нарушающим законы и нормы права. Специальными органами Ю. являются суды, арбитражные суды, уполномоченные административные органы.