Определение термина "Капитализация дохода, прибыли"

Капитализация дохода, прибыли

1) оценка стоимости предприятия по его доходу или прибыли, заключающаяся в установлении величины капитала, способного приносить такие доходы или прибыль к стоимости капитала предприятия, равной среднему ссудному проценту; 2) использование прибыли для увеличения капитала фирмы, превращение прибыли в капитал.