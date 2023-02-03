Определение термина "Капитализация"

Капитализация

общая сумма превращенных в капитал ценных бумаг, выпущенных акционерной компанией. Включает облигации, письменные долговые обязательства, привилегированные и обычные акции, резервный капитал. Облигации и долговые обязательства обычно заносятся в книги компании-эмитента по их номиналу. Привилегированные или обычные акции могут записываться по номиналу или объявленной стоимости. Объявленная стоимость может быть произвольной величиной, принятой директорами компании, или представлять собой сумму, полученную компанией от продажи ценных бумаг в момент выпуска.