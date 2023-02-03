Определение термина "Контрольный пакет акций"

Контрольный пакет акций

часть общего количества выпущенных акционерным обществом акций, сосредоточенная в руках одного лица и дающая ему право осуществлять фактический контроль над деятельностью акционерного общества, управлять им. Теоретически контрольный пакет акций составляет не менее половины всех выпускаемых голосующих акций. Практически при широком распространении акций обладание более 20% акций дает их владельцу контрольный пакет, так как не все акционеры могут быть представлены на собрании и на все будут голосовать против предложений такого собственника.