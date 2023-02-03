Определение термина "Кооператив"

Кооператив

(от лат. cooperatio — сотрудничество) предприятие, созданное путем добровольного объединения лиц на паевой основе для осуществления предпринимательской деятельности. К. являются юридическими лицами и функционируют на началах самофинансирования и самоуправления. Потребительские К. в виде потребительских обществ специализируются на торговле, заготовке и переработке сельскохозяйственной продукции, бытовом обслуживании населения, дачном и гаражном строительстве. Обычно они действуют в сельской местности и входят в систему потребительской кооперации. Производственные К. заняты производством продукции, выполнением работ, оказанием платных услуг предприятиям, организациям, гражданам. Трудовая деятельность в производственном К. строится на основе личного трудового участия его членов. Жилищные К. создаются с целью строительства и эксплуатации жилых домов.