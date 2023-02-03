Определение термина "Корректура"

Корректура

способ исправления ошибок в учетных записях путем зачеркивания ошибочной записи и внесения нужной. Исправленная ошибка удостоверяется подписью лица, ответственного за ведение данного учетного регистра с указанием «Исправленному верить». В кассовых и банковских документах никакие исправления не допускаются.