Определение термина "Лицевой счет"

Лицевой счет

бухгалтерский счет, предназначенный для учета расчетов с дебиторами и кредиторами: физическими и юридическими лицами, включая финансовые, кредитные учреждения, а также органы государственной власти. В банках Л.С. применяются для учета кредитных и расчетных операций клиентов.