Определение термина "Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета"

Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета

форма учета, основанная на составлении мемориальных ордеров, которые в свою очередь составляются на основании первичных, сводных и накопительных документов. Все мемориальные ордера регистрируются в регистрационном журнале. На основе мемориальных ордеров производятся записи по счетам синтетического учета в Главной книге. Аналитический учет ведется на основании документов, приложенных к мемориальным ордерам. В конце месяца составляется оборотная ведомость по счетам синтетического учета и оборотные ведомости по счетам аналитического учета и производится их взаимную сверка. Итоги оборотов по дебету и кредиту всех синтетических счетов, а также итог регистрационного журнала должны быть равны между собой.