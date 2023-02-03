Определение термина "Мультипликатор (лат. multiplicator — умножающий)"

Мультипликатор (лат. multiplicator — умножающий)

1) коэффициент, соотношения к.-л. величин; 2) коэффициент, характеризующий связь между инвестициями и величиной дохода. Величина М. характеризует степень, в которой увеличение инвестиционного спроса или самих инвестиций порождает изменение объема выпуска продукции и потребительского спроса на эту продукцию (а, следовательно, и дохода). Численно М. больше единицы и равен отношению: М = 1/ ПСП, где ПСП — предельная склонность потребителя к потреблению данной продукции, товара; либо отношению равновесного ВНП к изменению объема инвестиций.