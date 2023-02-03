Определение термина "Налоговое бремя"

Налоговое бремя

уровень экономических ограничений, создаваемых отчислением средств на уплату налогов, отвлечением их от других возможных направлений использования. Распределение Н.Б. между налогоплательщиками опирается на два принципа: а) увязка налога с получаемыми за счет него благами, например, дорожный налог платят владельцы транспортных средств. Такой подход весьма ограничен, так как отдельные виды государственных расходов (скажем, пособие по безработице) невозможно переложить на пользователей; б) принцип платежеспособности, согласно которому чем выше доходы лица, тем более высоким должен быть налог, которым облагается лицо.