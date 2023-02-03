Определение термина "Налоговые гавани"

Налоговые гавани

небольшие государства и территории, проводящие политику активного привлечения ссудных капиталов из-за рубежа путем предоставления налоговых (и других) льгот на своей территории. Насчитывается более 70 налоговых гаваней (напр. Багамские острова, Антильские острова, Гонконг и т.д.). В такие территории часто устремляется иностранный капитал в поисках убежища от чрезмерных налогов.